ООН: Главной проблемой современности стало неравенство

Глава информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов сегодня на сессии в рамках GMIS в Екатеринбурге рассказал о главной проблеме современности на взгляд Организации объединенных наций. По его словам, самая болевая точка – это неравенство. «Это проблема неравенства как на глобальном уровне между странами, так и неравенства внутри сообществ. Они вызывают все больше конфликтов в современном мире. Мы можем привести цифры, которые говорят сами за себя – в прошлом году глобальный экономический рост был зафиксирован на уровне 3%, это пиковое значение за последнее десятилетие, а рост глобальной зарплаты – только 1,8 % это самый низкий показатель с 2008 года», – сказал он в ходе дискуссии о целях устойчивого развития.

По его словам, в рамках выполнения глобального договора ООН, не только государства, но и компании могут помочь беднейшим странам преодолеть цифровой разрыв и разрыв в доходах. «Бизнес может вкладывать в человека, в социальные производства и думать, что занимается филантропией. Но корпоративная и социальная ответственность – отнюдь не филантропия. Это маркетинг, это стратегия развития бизнеса в целом. Недавно КПМГ (занимается аналитикой и консалтингом, – прим. ред.) провела исследования, где было доказано, как выполнение целей устойчивого развития способствует росту капитализации компаний», – сказал он, указав, что в России лишь 100 компания стали участникам глобального договора ООН.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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