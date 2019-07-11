Не ронять и не перегревать: эксперты рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука

Центр цифровой экспертизы Роскачества составил список рекомендаций для владельцев гаджетов, как избежать возгорания или взрыва батарей. В последнее время такие случаи происходят все чаще, и иногда приводят к трагедиям – гибели человека. Специалисты отмечают, что литий-ионные аккумуляторы взрываются по трем причинам: заводской брак, перегрев и износ устройства. Если от первого никто не застрахован, то два других фактора риска не страшны, если соблюдать правила эксплуатации.

Так, директор Национальной ассоциации производителей источников тока «Русбат» Сергей Орлов советует покупателям смартфона или ноутбука не разбирать аккумуляторы и не пытаться их усовершенствовать самостоятельно, да и в целом, не нужно совершать действий, которые не рекомендованы изготовителем.

Эксперты Роскачества составили том правил для обладателей смартфонов:

Пользуйтесь фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками.

Не допускайте перегрева аппарата – не оставляйте его под прямыми лучами солнца или под подушкой.

Во время зарядки старайтесь не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы, иначе ваше устройство получит двойной перегрев и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее.

Не забывайте о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений, именно поэтому оставьте гаджет в стороне, если планируете заняться активным спортом.

Не носите смартфон в заднем кармане одежды, иначе если вы забудете про него и сядете на твердую поверхность, есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.

Если ваш аккумулятор уже вздулся – ни в коем случае его не используйте, ведь там уже происходят химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв батареи.

Если аккумулятор загорелся на ваших глазах, важно выполнить четкий алгоритм действий: не прикасаясь к смартфону, выдернуть из розетки зарядник и по возможности обесточить все помещение. Затем нужно перекрыть доступ к устройству любыми подручными средствами. Можно бросить смартфон в воду или накрыть его чем-то, что плохо горит. Если в батарее уже началась химическая реакция, остановить ее в бытовых условиях не представляется возможным. Необходимо быстро кинуть смартфон в место, взрыв в котором не причинит ущерба.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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