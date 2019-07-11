В Свердловской области с начала года убито 320 человек

В Свердловской области зафиксирован рост преступности. По данным регионального МВД, за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 28170 правонарушений, что на 3,1% больше аналогичного периода прошлого года.

По статистике каждое пятое преступление (22,6%) было тяжким или особо тяжким. В результате преступных посягательств погибло 320 человек, 412 человек были тяжело травмированы. На сельскую местность приходится 20% погибших, хотя здесь регистрируется в разы меньше преступлений, чем в городе – всего 11% от общего количества правонарушений.

В городах больше трети преступлений совершается в общественных местах – на улицах, площадях, в парках и скверах. В основном это кражи и грабежи. При этом количество разбойных нападений сократилось почти вдвое – за шесть месяцев 2019 года было 32 таких случая.

С применением интернет-технологий было совершено 12,7% преступлений, к незаконному обороту наркотиков и запрещенных веществ относится 10,6% правонарушений, экономические преступления составили 4,9%, коррупционные – 1,2%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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