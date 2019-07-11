«Иннопрому» пора вернуть детский день – выставочное пространство заполонили школьники и зеваки (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня завершится десятая выставка «Иннопром». В последний день работы, по традиции, не такая насыщенная деловая повестка, большинство соглашений о намерениях уже подписаны в предыдущие три дня, а павильоны заполонили школьники и зеваки, хотя организаторы «Иннопрома» много раз пытались убедить общественность, что выставка – для профессионалов, и скучающим гражданам на ней делать нечего. «Компании-экспоненты тратят большие деньги, чтобы найти покупателя на свою продукцию, и качество аудитории для них – приоритетно, количество посетителей не так важно», – ранее заявлял вице-президент «Формики» Антон Атрашкин.

Несколько лет назад на «Иннопроме» проводился специальный детский день, когда в выставочник могли приехать все желающие. Для школьников проводили специальные мероприятия, приобщавшие их к науке и технике, а экспоненты были готовы к наплыву «непрофильных» посетителей: кто хотел – оставался, кто не хотел – закрывал стенды.

От этой практики организаторы «Иннопрома» по какой-то причине отказались, но интерес у горожан к выставке не пропал – и они едут в «Екатеринбург-Экспо». Уже вчера у стендов компаний из Турции толпились граждане, которым наливали бесплатный кофе и чай, угощали восточными сладостями, сегодня – та же картина. Люди приходят бесплатно поесть, сделать фотографии на самых ярких стендах, стоят в очереди, чтобы протестировать массажные кресла или роботов-андроидов.

И это повторяется из года в год, так что очевидно, что на «Иннопроме» пора сделать специальный день, когда сюда смогут приехать горожане в удобное и для них, и для экспонентов время. Приехать в том числе с детьми, которым искренне интересны, например, роботы, вертолеты, тракторы-беспилотники и новинки российского автопрома.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.19

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