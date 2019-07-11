Замминистра ЖКХ рассказал, когда в Свердловской области появятся мусоросортировочные заводы и новые полигоны

Свердловские власти продолжают получать предложения от инвесторов на строительство инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами. Есть уже как минимум три проекта по созданию новых полигонов и мусоросортировочных комплексов в Екатеринбурге или окрестностях. А также менее крупные проекты в других муниципальных образованиях.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Восточном кластере Свердловской области «Спецавтобаза» хочет модернизировать линию на полигоне Широкореченский, рекультивировать полигон «Северный» и создать еще один новый.

Второй проект, по слухам, предполагает строительство МСК в Березовском городском округе, хотя официально эту информацию в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области опровергают.

Наконец, третий проект предлагает компания «Стандарт Рециклинг Групп». О нем сегодня на выставке «Иннопром» рассказал замглавы минЖКХ региона Егор Свалов. «Мы получили частную концессионную инициативу по строительству мусоросортировочного комплекса на 700 тысяч тонн и полигона. Сейчас мы должны ее рассмотреть.

Кроме того, в этом же кластере мы запускаем алапаевскую сортировочную линию, в Бисерти – мусороперегрузку с сортировкой, занимаемся проектированием сортировки в Байкалово, Туринске, Талице, в планах – реанимация полигона в Тугулыме. Работа идет тяжело, в том числе из-за неточностей в законодательстве», – сказал он.

По словам Свалова, в планах свердловских властей строительство 12-13 объектов по обращению с ТКО. «В Северной зоне подписано концессионное соглашение по строительству мусоросортировки на 175 тысяч тонн отходов в год, сейчас идут проектные работы, к осени ждем первый вариант проекта, чтобы запустить общественное обсуждение, а затем и государственную экологическую экспертизу. Также по Краснотурьинску – инвестпрограмма утверждена на 130 тысяч тонн отходов. Мы этими двумя объектами всю северную зону закрываем», – сказал Свалов.

По словам замминистра ЖКХ региона, в Западной зоне также подписана концессия по строительству полигона и мусоросортировочного комплекса на 100 тысяч тонн отходов в год в Красноуфимском районе. «Проект готов и прошел общественные обсуждения, на следующей неделе, я надеюсь, пойдет на государственную экспертизу. Плюс там имеется общественный негатив, я сам туда несколько раз ездил, недавно ездил вице-губернатор Бидонько, пытаемся рассказать о проекте и развеять мифы – один из них, например, что там будет мусоросжигание, что повезут мусор из Москвы или Екатеринбурга, но это неправда. Мусор будет только из этого района. Проблема в том, что инвестор изначально повел себя неправильно – надо было выйти в народ и рассказать, а когда информация просачивается по капельке, вырастает вот такое», – объяснил Свалов.

При всем этом заместитель министра уточнил, что объекты по обращению с ТКО должны появиться в регионе до 2024 года, но их строительство – процесс небыстрый. «Нельзя просто так взять и построить мусоросортировочный комплекс, – сказал Свалов, отвечая на вопрос из зала от жителя региона, возмущенного тем, что платить стали больше, а, по мнению граждан, ничего не изменилось. – Нужно изучение, предпроектные работы, геодезия, мониторинг воды, потом само проектирование, общественное обсуждение и, наконец, строительно-монтажные работы. В среднем срок строительства завода – 2,5-3 года».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.19

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