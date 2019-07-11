Инициаторы проведения референдума «сквер или храм» снова получили отказ в избиркоме

Избирательная комиссия Екатеринбурга снова отказала в регистрации инициативной группе по проведению местного референдума.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, рабочая группа комиссии проверила представленные документы с использованием системы ГАС «Выборы», а также обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области. По результатам проверки выяснилось, что сведения о месте жительства активиста Ивана Волкова, представленные в избирком, не совпадают с данными органов госвласти.

Напомним, две недели назад участники «Комитета спасения сквера» под предводительством юриста Ивана Волкова подали уже вторую заявку в избирком Екатеринбурга для проведения местного референдума по вопросу строительства храма святой Екатерины в сквере у Октябрьской площади. В первый раз им тоже отказали в регистрации из-за ошибок в документах. В новом ходатайстве активисты просили вынести на общегородское голосование тот же самый вопрос об определении правового статуса земельного участка под сквером у театра драмы – либо территория общественного пользования, либо территория религиозного назначения.

Сам Иван Волков заявил, что не отступится: «Бред какой-то. Техническая ошибка, номер квартиры неправильно указали. Я им предложил исправить, не согласились. Будем подавать третий раз».

Екатеринбург, служба информации

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