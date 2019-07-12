«Планета» дарит клиентам бесплатные пакеты телеканалов

С сегодняшнего дня и по 21 июля 2019 года клиенты «Планеты» (ITM Холдинг) могут смотреть пакет телеканалов «Матч! Премьер» бесплатно. И очень вовремя: уже 12 июля пройдёт первый матч нового сезона Премьер-Лиги.

Как сообщает служба по связям с общественностью ITM Холдинга, чтобы получить бесплатный доступ к пакету «Матч! Премьер», нужно просто заказать его в личном кабинете пользователя «Планеты».

«Мы – лидеры по числу телеканалов в России, в том числе по HD и 4К-контенту. Среди наших 316 каналов непросто сразу выбрать свои. Поэтому новым клиентам мы даем возможность бесплатно смотреть абсолютно все телеканалы на протяжении месяца. А для действующих регулярно проводим акции по открытому доступу к дорогим премиальным пакетам», – поясняет директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев.

До конца лета каждые 10 дней оператор связи будет предоставлять бесплатный доступ еще к четырем ТВ-пакетам – следите за новостями «Планеты». Оформить заявку на подключение и получить больше информации можно на сайте оператора или по телефону 8-800-7-555-051.

Екатеринбург. Июль 12, Служба информации

Екатеринбург. Июль 12. Другие новости 12.07.19

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