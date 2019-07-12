Сегодня в Екатеринбурге начались Царские дни – мероприятия, организованные РПЦ в память об убийстве императорской семьи Романовых. В ближайшую неделю в городе будут проходить тематические выставки и другие культурные мероприятия, а к 16 июля в Екатеринбург начнут массово стягиваться паломники, желающие принять участие в большом крестном ходе – от Храма-на-крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где большевики расстреляли царя и его семью, до монастыря на Ганиной яме, где предположительно выбросили останки тел.

Крестный ход начнется после литургии в Храме-на-крови в ночь с 16 на 17 июля. Маршрут составляет около 21 километра. В прошлом году в мероприятиях принимал участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Крестный ход. Царские дни – 2018.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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