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Пятница, 12 июля 2019, 10:25 мск

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Жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии, отдыхая на челябинском озере

Жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии в Челябинской области, куда она приехала в гости к подруге.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Челябинской области, 10 июля тело 58-летней женщины было обнаружено на берегу озера Большой Шантропай Еткульского района. В ней опознали жительницу Екатеринбурга, которая приехала в гости к знакомой в село Белоусово. Когда женщина отдыхала на пляже, началась гроза, и в нее ударила молния.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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