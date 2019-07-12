ГИБДД предупредила автомобилистов о сильной жаре на Урале

Свердловское управление ГИБДД России предупредило о жаркой погоде, которая установится в регионе в ближайшие дни. Госавтоинспекция порекомендовала автомобилистам учитывать погодные условия, особенно при поездках на дальние расстояния. «Автомобилистам следует позаботиться о достаточном запасе прохладной воды, необходимых лекарствах, а также средствах связи. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения необходимо проветривать салон авто. В пути чаще делать остановки и умываться прохладной водой. При резком ухудшении самочувствия немедленно сбавить скорость и остановить автомобиль, привлечь внимание других автолюбителей или обратиться за помощью по номеру единой службы спасения 112. Ни в коем случае не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных», – сообщили в ведомстве.

Там также напомнили, что в жару автомобилисты нередко засыпают за рулем, разморенные солнцем. «Сон, как правило, наступает внезапно. Водитель может слегка закрыть глаза, и в этот момент совершить выезд на встречную полосу», – предупредили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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