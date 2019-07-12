На Уктусе разбился парапланерист-любитель

В Екатеринбурге следователи разбираются в обстоятельствах гибели парапланериста. Инцидент произошел вчера вечером. На Уктусе у подножия горы было обнаружено тело мужчины. Следователи установили, что погибшему было 43 года, он жил в Белоярском районе. В Екатеринбурге он летал на параплане, но защитной экипировки у него не было. «Смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты во время использования принадлежавшего ему параплана», – сказали в пресс-службе ведомства.

Следователи выяснили, что мужчина давно хотел полетать на параплане, и вчерашняя попытка не была первой. Несколько лет назад он уже получал травмы, пытаясь полетать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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