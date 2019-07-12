На БАЭС отключили от сети 4-ый энергоблок после срабатывания защиты генератора

На Белоярской атомной электростанции отключили от сети четвертый энергоблок, сработала защита электрического генератора. Радиационная обстановка в Заречном и окрестностях находится в норме.

«Энергоблок № 4 Белоярской АЭС был отключен от сети действием защиты электрического генератора. Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем «0» (вне шкалы, «отсутствует значимость с точки зрения безопасности»)», – сообщили в пресс-службе компании. Энергоблок продолжит вырабатывать энергию после устранения причин отключения электрического генератора. Энергоблок № 3 Белоярской АЭС продолжает работу по графику.

На БАЭС также добавили, что отключение энергоблока не повлияет на энергоснабжение потребителей, диспетчер перераспределяет нагрузку. В Заречном гамма-фон равен естественному и составляет около 0,1 мкЗв/час.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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