Марафон «Европа – Азия» пройдет в Екатеринбурге 10 августа

В Екатеринбурге 11 августа пройдет ежегодный марафон «Европа – Азия». В этом году спортсмены стартуют от территории стадиона «Екатеринбург-Арена», а завершится забег непосредственно в чаше стадиона.

По информации пресс-службы администрации города, ожидается участие 7 тысяч бегунов. Дистанции стандартные: 3, 10, 21 и 42 километра. Через каждые пять километров бегунов будет ожидать пункт с питанием и освежающей водой.

В этом году специальную трассу длиной в 400 метров сделают для детей – забег для малышей пройдет 10 августа. Кроме того, в рамках этого марафона состоится официальный Чемпионат России по шоссейному бегу среди лиц с интеллектуальными нарушениями (10 км.). В администрации предупреждают, что дороги на время забега будут перекрываться, но подробную карту обещают предоставить позднее.

На сайте организаторов марафона указаны расценки за участие, взнос за дистанцию в 42 км – 2000 рублей.

Годом ранее администрация Екатеринбурга из бюджета на марафон потратила около миллиона рублей – на сцену, аппаратуру, посты охраны, туалеты и т.д. Торги по организации забега в этом году еще не состоялись.

Екатеринбург, служба информации

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