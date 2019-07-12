Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере

Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.

Активист Евгений Старцев сообщил, что он стал подозреваемым по ст. 167 ч. 1 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). После майских событий он попал под арест на пять суток. Его обвинили в мелком хулиганстве, хотя сам он утверждает, что просто хотел запечатлеть «перетягивание забора» для истории как фотограф-любитель. Отметим, в его квартире обыски не проходили, но его вызывали в СУ СК.

Еще пять человек, в квартирах которых проходили сегодня обыски, стали подозреваемыми по ст. 212 (Призывы к массовым беспорядкам, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами, максимальное наказание по статье – 2 года лишения свободы). Пока известно что это Максим Корчемкин, Татьяна Маркова, Евгений Березняк, фамилии еще двух уточняются.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» правозащитник Никита Томилов, никаких документальных подтверждений о своем статусе они не получили, но сам факт того, что у них проводился обыск (а это был именно обыск, а не осмотр, – подчеркнул собеседник агентства) указывает на то, что они стали подозреваемыми. «Такое бывает, что следователи идут на нарушение УПК, оформляют потом задним числом», – добавил юрист. Адвокат Корчемкина Федор Акчермышев сейчас ходатайствует о выдаче постановления на обыск в отношении своего подзащитного.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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