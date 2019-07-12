«Ни дорог, ни тротуаров, сортиры в центре города», – полпред предложил депутатам Госдумы не бояться критиковать реальность

Сегодня в уральском полпредстве прошла встреча полномочного представителя президента по УрФО Николая Цуканова, депутатов Госдумы РФ и сенаторов СФ от уральских регионов. В теме повестки были заявлены нацпроекты, однако лишь некоторые парламентарии говорили о проблемах с их реализацией на местах. Большинство дублировало отчеты, которые ранее зачитывали региональные власти.

Цуканова такой подход не устроил. «Я был в школе в Нижнем Тагиле, это катастрофа, а больница какая там! Я думал, таких уже не существует. Ирбит – город какой потрясающий, как будто вчера война прошла. Ни дорог, ни тротуаров, сортиры стоят в центре города. И что мы хотим, чтоб люди как оценивали эту историю? Депутаты, вы ж не первый год там. Давайте вместе посмотрим и не будем бояться критиковать. Мы же не говорим – губернатор прав или не прав, мы говорим – надо обратить внимание на населенные пункты, чтобы нацпроекты до них дошли, до каждого человека», – призвал полпред президента.

При этом уже после встречи некоторые депутаты и сенаторы возмущались тем, что им не дали обрисовать негативную повестку. Кроме того, представители обеих палат парламента попеняли полпреду на то, что слишком редко видятся с ним.

«Почему не встречался с вами год? Мне нужно было понять ситуацию, познакомиться с регионами, городами, территория ведь колоссальная. Был бы вам признателен за дополнительную информацию, предложения, я всегда готов откликнуться на ваши предложения, которые можно донести до президента. Мы должны работать одной командой, вне зависимости от партийной принадлежности. Готов раз в квартал с вами встречаться», – сказал он.

На это предложение депутаты возмущенно загудели, мол, семеро одного не ждут – и внесли контрпредложение о встречах в Москве или совещаниях с помощью видеоселектора. «У вас на Старой Площади есть для этого все возможности», – заметил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

Полпред согласился: «Хотите в Москве? Тогда четыре раза в год будем там, а два раза – здесь».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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