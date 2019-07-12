Чернецкий: эскроу-счета – выгода для банков и рост цен для покупателей

Сенатор Аркадий Чернецкий сегодня на встрече с депутатами Госдумы РФ и членами Совета Федерации в полпредстве УрФО обозначил грядущий рост цен на недвижимость в регионе.

Он напомнил, что принят закон о переходе на эскроу-счета, это сделано, чтобы избавиться от проблемы обманутых дольщиков. Однако он породит новые проблемы. «Проблем много – обязательное банковское сопровождение не гарантирует того, что большое количество малых и средних предприятий будет нормально работать. Есть опасения, что их смоет с рынка, потому что у них нет ресурсов, чтобы начинать строительство. ЦБ РФ не несет ответственности, для них главный критерий – маржинальность банковской системы, а что не укладывается в эту канву, несмотря на все вводные главы государства, их как бы не касается.

Получается ситуация, когда банки имеют двойную выгоду: дополнительное фондирование за счет замороженных денег и кредитование застройщиков. А мы получаем проблему с увеличением стоимости жилья. Мы не сможем в ближайшие годы активно наращивать объемы построенного жилья», – считает первый мэр Екатеринбурга. Он предложил кредитовать застройщиков по льготной ставке. «А они [банки] на всю катушку заплатить за кредитование – пожалуйста. Есть серьезные опасения [о выполнении задачи по сдаче жилья], задача 120 млн квадратных метров – сложная. Но это можно делать, если не будет встречных процессов. А мы встречно загоняем увеличение цены на жилье», – добавил Чернецкий. С этим согласились все находившиеся в зале.

После полпред президента в УрФО Николай Цуканов заметил, что застройщики «выбивают» себе льготные ставки, но почему-то не занимаются инфраструктурой.

«В Екатеринбурге спрос на жилье есть, но нет ни дорог, ни детсадов, ни школ, инфраструктуру не строят. Зато застройщики обращаются с жалобами. Может, пора делиться маржой? Это просто для дискуссии. Где комплексная застройка?», – поинтересовался он. Ему возразили, что застройщики не могут тратить деньги в рамках проектного финансирования на строительство дорог и детсадов, это, по сути, будет нецелевым расходованием средств.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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