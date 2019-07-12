Шумная стройка терроризирует по ночам жителей Эльмаша (ВИДЕО)

Уже около недели не спят по ночам жильцы дома по адресу ул. Даниловская, 5 (микрорайон Эльмаш) – из-за строительных работ по соседству.

Ночная стройка

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» местная жительница Елена, у них под окнами строится уже второй год подряд многоэтажный жилой дом. И если поначалу строители возводили объект в дневное время, то теперь они стали работать по ночам. «Сначала привезли трактор, потом бетономешалку, другую технику. Среди ночи все это грохочет. Мы поздно приходим с работы, нам бы по-быстрому перекусить и лечь отдохнуть – а тут такой грохот», – поделилась женщина. Она также сказала, что ее муж сделал строителям замечание с балкона, но они ответили ненормативной лексикой.

Напоминаем, что уровни шума в дневное (с 08:00 до 23:00) и в ночное (с 23:00 до 08:00) время суток регламентируют санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН. Так, на территории жилой застройки в дневное время уровень шума не должен превышать 55 дБ, а в ночное время- 45 дБ. Прямого запрета на строительные работы ночью в Свердловской области нет, но защита от шума должна быть обеспечена. «В ночное время суток должно быть строго запрещено производство работ, связанных с повышенными уровнями шума (работа башенного крана, забивка фундаментных свай, резка арматуры, очистка емкостей для бетонной смеси и другое). В ночное время обязательно и глушение двигателей автотранспорта в период нахождения на строительной площадке», – говорится в пояснении на этот счет на официальном портале Госжилстройнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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