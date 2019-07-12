«Нервный и бородатый» преступник отнял у почтальона сумку с пенсиями для стариков (ФОТОРОБОТ)

Полиция Свердловской области ищет преступника, который напал на женщину-почтальона и отнял у нее сумку, в которой было более полумиллиона рублей для выплаты пенсий пожилым людям.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь полицейского Главка Валерий Горелых, преступление было совершено вчера, 11 июля в 10:29 у дома по улице Устинова в Красноуральске.

В микрорайон, где произошло ЧП, служебная машина доставила трех сотрудников «Почты России», каждый из которых отправился по своему маршруту. К женщине-почтальону 1972 года рождения подбежал неизвестный мужчина, вырвал у нее котомку с купюрами и быстро ретировался через дворы, где его поджидал легковой автомобиль. Добычей грабителя стали более 590 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий пожилым людям. По факту ограбления полиция возбудила и расследует уголовное дело. «Сыщики выяснили, что нападавший был спортивного телосложения, на вид ему 25-30 лет, глаза узкие, карие, высокого роста 176-180 см., одет в черно-серую спортивную одежду с капюшоном, надетым на голову поверх бейсболки. Один из свидетелей отметил щетину на узком лице, второй утверждал, что была борода. Оба свидетеля подчеркнули его психофизиологическое состояние: нервный, быстрый, резкий», – рассказал полковник Горелых.

Всех, кто может сообщить что-либо о личности подозреваемого, просят обращаться по телефону: 8(34343) 2-22-84 или 8(343) 358-71-61.

Напомним, что нападения на почтальонов, разносящих пенсии, не редкость. Иногда они закачиваются убийством, как в феврале 2017 года, когда в Екатеринбурге пожилая женщина и ее взрослый сын жестоко расправились с женщиной-почтальоном из-за 240 тысяч рублей. Они были осуждены на длительные сроки лишения свободы, а родственники убитой подали иск к «Почте России». Они потребовали крупную сумму в качестве компенсации морального вреда, заявляя, что их родственница погибла, исполняя служебные обязанности. Сама Почта России назвала это «несчастным случае на производстве», однако еще в суде первой инстанции было доказано, что погибшей при приеме на работу не объясняли, как пользоваться газовыми баллончиками и не рассказали о мерах безопасности при доставке пенсий.

Красноуральск, служба информации

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