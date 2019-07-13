В Екатеринбурге почти на две недели закрыто движение троллейбуса № 4

С 6 часов утра сегодня, 13 июля, и до 25 июля в Екатеринбурге закрыто движение троллейбуса номер 4. Как сообщается на сайте ЕТТУ, причина – в ремонтно-строительных работах на улице Шевченко.Троллейбус курсировал от станции метро Динамо до улицы .Сулимова.

Екатеринбург, новый день, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.19

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