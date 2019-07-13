Жуткое ДТП под Первоуральском: машина врезалась в дерево и сгорела вместе с людьми (ФОТО)

Два человека погибли поздно вечером в пятницу под Первоуральском.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном УГИБДД, около 23 часов водитель «Хундай Сантафэ», ехавший со стороны поселка Пильная, не справился с управлением, слетел под откос и врезался в дерево. Машина загорелась. И водитель, и его пассажир погибли на месте. Их личности устанавливаются.

ГИБДД ищет очевидцев трагедии. Граждан, которые обладают какой-то информацией, просят позвонить в дежурную часть Управления ГИБДД по Свердловской области по тел.(343) 2697700.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 13.07.19

В Екатеринбурге на полтора месяца закрыто движение троллейбуса № 4. / «Нервный и бородатый» преступник отнял у почтальона сумку с пенсиями для стариков (ФОТОРОБОТ). / Шумная стройка терроризирует по ночам жителей Эльмаша (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»