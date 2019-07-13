В Екатеринбурге ушла из дома и не вернулась 15-летняя девушка (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает 15-летнюю Светлану Сунгурову, которая в четверг, 11 июля, около 20.00 ушла из дома по адресу пр. Орджоникидзе, 19 и до сих пор не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы обратилась мама девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, рост девушки – 163 см, плотное телосложение, волосы светло-русые (с рыжим отливом) ниже поясницы, глаза голубые, носит очки. На момент ухода была одета в голубые джинсы, белые кроссовки, фиолетовую кофту. Всех, кто знает, где находится Светлана, полиция просит сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74 (73, 78, 80) либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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