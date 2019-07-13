ФК «Урал» победил в 1 туре Российской премьер-лиги

Футбольный клуб «Урал» сегодня с победы начал новый сезон. В первом туре Российской премьер-лиги «шмели» в Екатеринбурге обыграли «Уфу» со счетом 3-2.

На 14-й минуте счет открыл Эрик Бикфалви – забил гол головой. В начале второго тайма он повторил успешный маневр.

Только на 76-й минуте матча уфимец Андрей Козлов сократил отставание в счете – 2-1. Борьба была довольно напряженной, но игра закончилась победой «Урала».

В следующие выходные в Екатеринбурге пройдет еще один матч премьер-лиги – «Урал» сыграет на «Екатеринбург-Арене» с чеченским «Ахматом», – сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Екатеринбург, Урал, служба информации

Екатеринбург, Урал. Другие новости 13.07.19

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