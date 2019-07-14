Объявлено штормовое предупреждение: ожидаются шквалистый ветер, грозы и град

Сегодняшняя жара в Екатеринбурге и его окрестностях может обернуться серьезными погодными катаклизмами.

По сообщению Уральского гидрометцентра, завтра, в понедельник, 15 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, местами шквал 25 м/с и более.

ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

«Штормовое предупреждение с соответствующими рекомендациями по недопущению возникновения аварийных ситуаций направлено в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры. Населению необходимо прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности. При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Екатеринбург, служба информации

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