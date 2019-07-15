Екатеринбурженка заняла у знакомых 160 млн рублей и сбежала (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция ищет местную жительницу, 48-летнюю Ольгу Хорошун, которая заняла у своих знакомых больше 160 млн рублей и сбежала. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Деньги у приятелей Ольга занимала под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью. Ссудить миллионы своей знакомой согласились 15 человек – все они подали заявления в полицию.

Известно, что женщина, которая раньше занималась перекупкой квартир (выкупала их у владельцев, а после продавала с наценкой) с мужем и сыном покинула Екатеринбург еще в мае, а куда направилась дальше – никто не знает. «Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, а также лиц, пострадавших от ее действий, сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 8-343-294-14-94 либо «02», – сообщили в пресс-службе полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.19

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