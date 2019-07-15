На земле ФСБ, где хотят построить храм, ненадолго воцарилась смерть (ФОТО)

В Екатеринбурге начался фестиваль нелегального стрит-арта «Карт бланш». В отличие от «Стенограффии», которая закончилась совсем недавно, площадки для уличных художников ни с кем не согласовываются – стритартеры считают, что многие их коллеги слишком «одомашнились», а фестивали – превратились в конкурсы оформления, что, во многом, близко к правде. Именно по этому некоторые работы, сделанные в рамках «Карт бланша» очень недолговечны.

Так, инсталляция из красных букв «Смерть» и белых тапочек появилась на пустыре возле перекрестка Белинского-Фурманова вчера днем. Ее автор – Sadface. Однако уже к вечеру выходного дня буквы оказались выброшены в овраг неподалеку, а от инсталляции осталась только часть каркаса.

Напомним, что часть этой территории принадлежит свердловскому управлению ФСБ России. Площадку называют одним из оптимальных вариантов для строительства храма святой Екатерины. В частности, за нее голосовали горожане, когда мэрия проводила отбор площадок через систему заявлений на своем официальном сайте. В поддержку этого же участка высказывался главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.19

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