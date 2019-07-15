Бухгалтер мэрии, укравшая 17 млн из бюджета области, отправится в колонию через 13 лет

Бухгалтера управления коммунального хозяйства Карпинска Наталью Хохлову признали виновной в мошенничестве. Как установил суд, в течение почти семи лет она похищала деньги под видом компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг. Всего за это время бюджет потерял 17,3 млн рублей. Женщина, имевшая доступ к специальной программе «Льготник», вносила в реестры на начисление субсидии ложные сведения о ее получателях и подписывала документы с помощью электронной подписи своего начальства. Реестры с ложными сведениями и платежные поручения к ним Хохлова направляла в банк, после чего тот перечислял ей деньги, полученные в бюджете Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщине придется компенсировать причиненный казне региона вред, а также отбыть наказание в колонии – 3 года и 9 месяцев. Правда, за решетку бухгалтер отправится только через 13 лет, когда ее ребенку исполнится 14.

Карпинск, Елена Сычева

Карпинск. Другие новости 15.07.19

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