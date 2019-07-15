В ночь на среду в Екатеринбурге перекроют дороги ради Царского крестного хода

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет крестный ход от храма-на-крови до монастыря на Ганиной Яме в память о семье Романовых. Он стартует в 02:30. Традиционно из-за шествия паломников будут перекрывать улицы в Екатеринбурге и дороги в окрестностях города. Под ограничение попадают улицы Царская, Толмачева, проспект Ленина, Татищева, Токарей, Халтурина, Техническая, Решетская, а также улицы в поселке Шувакиш до выезда на дорогу на Среднеуральск. Движение будет ограничиваться сегментами – по мере прохождения крестного хода. «Убедительная просьба сохранять спокойствие до открытия сотрудниками ГИБДД движения», – попросили в екатеринбургской епархии.

Отметим, что для паломников, которые принимали участие в крестном ходе и богослужении на Ганиной Яме, будут организованы автобусы до поселка Шувакиш. Там же будет устроена парковка возле дома на улице Зеленой, 3 «А». От монастыря до этой точки будет курсировать бесплатный автобус, который также будет доезжать до остановки «Детская городская больница № 9» с интервалом движения каждые 30 минут.

От монастыря до автовокзала Среднеуральска тоже запустят бесплатный автобус, и он будет ходить каждые полчаса. Будет в этот день делать остановку на Ганиной Яме и автобус № 223, который едет в Екатеринбург с заездом в Среднеуральск и Верхнюю Пышму. За проезд в нем надо будет заплатить 55 рублей. Также добраться до города можно будет на электричке от станции Шувакиш. Стоимость проезда – 60 рублей.

Добавим, что паломникам рекомендуют не забыть исповедоваться и причаститься, не бежать вперед священников, трезво оценивать свои силы (участникам хода предстоит преодолеть почти полумарафонскую дистанцию, около 21 км), надевать удобную обувь. «На территории монастыря организован медпункт, около въезда на территорию монастыря – дежурство скорой помощи. Крестоходцев по прибытию в монастырь будут ожидать вода и завтрак у полевых кухонь. Паломники смогут отдохнуть в воинских палатках, разбитых за оградой монастыря», – добавили в пресс-службе епархии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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