На реке Тагил утонули двое детей (ФОТО)

Двое братьев 8 и 17 лет погибли на реке Тагил. Дети убежали поплавать, пока взрослые искали удобное место на берегу.

Днем 14 июля 50-летний житель Нижнего Тагила приехал на реку порыбачить, с ним были трое детей: мальчики 2002, 2006 и 2010 г.р, а также еще один взрослый. Мужчины, подъехав к берегу, начали искать удобное место, а дети убежали к реке. Спустя некоторое время 13-летний мальчик вернулся и рассказал, что его младший брат скрылся под водой, старший бросился спасать. Когда взрослые подбежали к реке, они не увидели детей. Мужчины нашли в воде тело 8-летнего мальчика, он был без чувств, скорая пыталась его реанимировать, но безуспешно. Тело 17-летнего парня нашли водолазы.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, по предварительной информации, дети погибли от утопления. Но идет проверка по фактам гибели детей, точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинских экспертиз. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение.

Добавим, днем 14 июля утонул мужчина, отдыхавший на Малом Истоке. В СУ СК по Свердловской области уточнили, что по этому факту также идет проверка, по предварительной информации, криминала никакого нет, мужчина утонул.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 15.07.19

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