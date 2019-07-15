Трое утонувших, полтора десятка перегревшихся: итоги жарких выходных на Урале

За минувшие теплые выходные в Свердловской области утонули три человека. Это двое детей, отдыхавших на реке Тагил, и мужчина, который плавал на Малом истоке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на Малоистокском пруду мужчина не рассчитал свои силы, заплыл очень далеко от берега и не смог вернуться обратно. Его попытались спасти другие отдыхавшие, на лодке привезли на берег, но реанимация результатов не дала. Двое детей в Нижнем Тагиле утонули, когда вместе с отцом приехали на рыбалку, «Новый День» ранее сообщал об этом ЧП. Дети купались в месте, где сильное течение, на реке Тагил к тому же много порогов и водоворотов, а отмель соседствует с сильной глубиной. Всего с мая на Среднем Урале утонули 20 человек, шестеро из них дети.

Как рассказали в пресс-службе горздрава Екатеринбурга, за два выходных дня за помощью к медикам из-за теплового удара обратились 16 человек: десять из них были на улице, когда почувствовали себя плохо, к шестерым медики выезжали на дом. Детей среди них нет, но в целом это люди разного возраста – и 19 лет, и 30, и 48, и 60. При этом роста обращений из-за проблем с сердцем – что обычно для жары – медики не зафиксировали. «Мы сравнивали теплую неделю с предыдущей, когда было прохладно, число инфарктов и инсультов даже слегка упало. Возможно, люди, которые знают о своих заболеваниях, внимательнее отнеслись к здоровью», – отметили в горздраве.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.19

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