Полицейскому-взяточнику из Екатеринбурга заменили условный срок колонией строгого режима

Свердловский облсуд пересмотрел приговор полицейскому следователю, который вымогал взятку. Ему первоначально дали семь лет условно, но приговор обжаловала прокуратура, и в итоге взяточника отправили в колонию строгого режима.

Бывшего старшего следователя отделения по расследованию преступлений против личности и собственности отдела № 2 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу Дениса Шафикова поймали на взятке в 300 тысяч рублей. Он расследовал дело о хищении денег в особо крупном размере, проводил обыск в квартире подозреваемого. Оттуда изъяли документы, значимые для уголовного дела, а после владелец жилья написал явку с повинной. Но Шафиков предложил за 300 тысяч вернуть изъятое из квартиры и закрыть дело. Полицейского задержали после получения взятки, 300 тысяч нашли под сиденьем его автомобиля.

Мужчину судили по по пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом за незаконные действия взятки в крупном размере, сопряженное с ее вымогательством).

В марте его приговорили к 7 годам условно. Прокуратура возразила и обжаловала приговор. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в апелляции решение пересмотрели. Свои семь лет Шафиков будет отбывать в колонии строгого режима. Постановление суда вступило в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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