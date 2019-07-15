В Кольцово задержали таджика с 3 миллионами рублей

В Кольцово на границе задержали «курьера наличных», который пытался вывезти в Таджикистан 3275000 рублей. Мужчина не задекларировал деньги и пошел по «зеленому коридору», желая улететь в Худжанд.

«По закону при перелете в другие страны, гражданин не может везти с собой более десяти тысяч долларов наличными. Но последнее время мы констатируем увеличение случаев вывоза больших сумм. Это связано с тем, что в апреле Центральный банк РФ ввел ограничение на денежные переводы в страны Средней Азии. Теперь трудовые мигранты могут перевести не более ста тысяч рублей в месяц, поэтому многие пытаются вывезти наличные с собой», – рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин. Откуда у него деньги, мужчина объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело по по статье контрабанда наличных денежных средств. Таджику грозит штраф, принудительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.

Екатеринбург, служба информации

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