В Екатеринбурге задержали бывшего электрика, ставшего производителем наркотиков

В Екатеринбурге задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД, в доме 38 на улице Библиотечной оперативники обнаружили более 350 граммов подозрительного вещества. Экспертиза показала, что это – наркотик синтетического происхождения, метилэфедрон. Кроме того, в доме нашлись сырье и оборудование для изготовления наркотика.

Мужчина признался, что в Екатеринбург он прибыл в конце апреля специально для организации производства запрещенных веществ. Чтобы не привлекать внимание соседей, он снял частный дом. На протяжении примерно двух месяцев он изготавливал наркотики, а также продавал наркотики через так называемые «закладки». Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, проживал в Красноярском крае, где работал слесарем-электриком.

Екатеринбург, служба новостей

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