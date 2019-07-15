ЗОЖники, эко-активисты, руферы и волонтеры LizaAlert: РПЦ озвучила список субкультур, о представителях которых они хотят позаботиться

Священный синод РПЦ разработал методические рекомендации для служителей культа по работе с молодежью, вовлеченной в субкультуры. «Список «субкультур» обширен, постоянно пополняется и изменяется. Конечно, далеко не все эти движения опасны, но, тем не менее, некоторые из них носят открыто деструктивный характер. Уводя от жизненной реальности, они пропагандируют девиантное поведение и оправдывают грех, делая его нормой жизни. Задача Церкви проявлять о таких людях особое попечение», – говорится в памятке, опубликованной на официальном сайте Московского патриархата.

В памятке говорится о том, что эмо, панки, готы и скинхеды «ушли в маргинальный сектор», число их сторонников невелико, а сейчас есть четыре основных тренда в субкультурах. Первый – ЗОЖ. Сюда синод отнес веганов, вегетарианцев, последователей правильного питания, отсутствия вредных привычек и занятий спортом. Второй – «своеобразный аскетизм в потреблении». К этой группе отнесли «приверженцев интереса к продуктам вторичной переработки, заботы об экологии, направления DIY и просьюмерских практик, являющихся альтернативой расширению массовых потребительских индустрий». Третий – популяризация экстрима и спорта, к этим субкультурам относят любителей паркура, воркаута, руферства, сталкеров, роллеров, скейтеров, стритрейсеров, уличных танцоров. Наконец, четвертый тренд – волонтерство, в том числе LizaAlert, «Старость в радость», помощь в тушении пожаров, служба «Милосердие».

При всем этом в документе говорится о том, что «практически все субкультуры так или иначе связаны со следованием определенным авторитетам», «каким-либо придуманным образам, отрицающим традиционные общественные нормы». «То есть в конечном итоге – кумирам, что противоречит одной из важнейших Божиих заповедей, даже если речь идет о наиболее «безобидных» субкультурах», – сказано в документе.

Тем не менее, в методичке подчеркивается, что цель работы церковников с представителями субкультур – «желание показать им полноту жизни в Церкви со Христом, а не желание переделать молодого человека и вытянуть из субкультуры (кроме деструктивных)».

Что касается собственно работы с представителями субкультур, то церковнослужителям предлагается вести мониторинг практик в своем городе или регионе, собирать информацию о лидерах движений, искать единомышленников в силовых структурах и органах власти, вести соцсети и использовать «специальные знания» в областях возрастной психологии, социологии и культурологии.

Отдельно прописан мануал для священников, которым на своих детей – представителей субкультур жалуются прихожане. Клирикам и родителям настоятельно рекомендуют не пытаться завести ребенка в храм, руководствуясь принципом «невольник не богомольник», запрещают спорить на религиозные темы, советуют «поддерживать отношения родителей с детьми, сведя их к чисто бытовым началам: «любит пельмени – готовьте пельмени», а затем все же попросить ребенка сходить в храм со словами «сделай это для нас, нам хотелось бы, чтобы ты сравнил одно с другим, а если ты сделаешь, и мы сходим к тебе, посмотрим как у вас там, как проводите мероприятия».

Адепта субкультуры священнику полагается встречать «доброжелательно, с пониманием и христианской любовью, даже если их внешний вид и поведение не отвечают общепринятым нормам православной традиции». Первым делом клирику советуют определить, «фанатичен ли пришедший или нет». Если нет, то направить его в правильное русло.

«Важно во время разговора подмечать, что некоторые их воззрения в чем-то ошибочны, а на другие в православии есть более глубокий ответ. Взять любую тему и обсудить с библией в руках. Потом можно предложить собеседнику ответить на вопрос: «А что потом? что будет дальше в твоей жизни?» И уже здесь во время его размышлений и ответа показать, к чему приведет дальнейшее следование выбранной им субкультурной идеологии.

Если же молодой человек оказался фанатиком, спросить: «А тебе разрешил твой лидер приходить в храм, беседовать со священником?» – «Нет, мне родители сказали». Тогда: «Раз тебя не отпустили, нам тогда не о чем разговаривать. Нам бы только пообщаться с твоими наставниками, для нас это очень интересно. Одно дело – то, что мы знаем из интернета, другое – живое общение». Когда молодой человек свяжется со своей группой, он расскажет о том, что произошло. Сообщество поймет, что в православном храме его не переделывали, «мозги не промывали, даже наоборот – не стали беседовать без одобрения и даже интересуются сами, что о них почитать, и предложили прийти пообщаться», – сказано в методичке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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