В Екатеринбурге пропала еще одна девочка. Раньше ее видели с другой пропавшей (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга ищет 13-летнюю Александру Пантелееву. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по городу, сегодня к ним обратилась мать девочки, которая рассказала, что ее дочь Саша ушла 12 июля около 19.00 из дома по адресу ул.Победы, 17. Семья благополучная, но девочка уже ранее уходила из дома.

Приметы Александры: возраст 13 лет, рост 163 см, волосы крашенные рыжего цвета, волнистые, глаза серо-голубые, брови дугообразные. Была одета: черные джины, светлые босоножки, белая футболка с изображением двух зайцев.

В полиции говорят, что девочку видели вдвоем с 15-летней Светланой Сунгуровой, которая в четверг, 11 июля, около 20.00 ушла из дома по адресу пр. Орджоникидзе, 19 и до сих пор не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы обратилась мама девочки.

Екатеринбург, служба информации

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