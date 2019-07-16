В Свердловской области стало больше ДТП с резко выскакивающими на дорогу детьми

В Свердловской области стало больше аварий с участием детей, которые внезапно выскакивают на проезжую часть. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД. Только в понедельник произошло два ДТП, в которых именно дети нарушили правила дорожного движения.

Днем в Кировграде семилетний мальчик выехал на проезжую часть в зоне нерегулируемого перекрестка, который проезжала Mazda, двигавшаяся по главной. Ребенок во время столкновения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому лица.

Тем же днем в Реже во дворе дома на улице Горького ВАЗ-2104 наехал на семилетнюю девочку, которая неожиданно вышла на проезжую часть из-за кустов. У нее диагностирован ушиб бедра.

«Оба ребенка в момент ДТП находились без сопровождения взрослых, гуляли. В настоящее время по фактам ДТП проводится дознание. Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что в период летних каникул на улицах и дорогах увеличивается количество детей. В силу психофизиологических особенностей несовершеннолетние не всегда могут проанализировать и правильно сориентироваться в дорожной ситуации, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, особенно при проезде дворовых территорий и мест, где возможно появление несовершеннолетних. Родителям, а также законным представителям несовершеннолетних, в свою очередь, необходимо ежедневно проводить беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дороге, контролировать их досуг», – напомнили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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