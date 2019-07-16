Влез в окно и душил проводом: свердловчанин осужден за преследование женщины

Житель Кировграда на 2,5 года отправится в колонию за то, что преследовал свою сожительницу, решившую уйти от него.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном комитете, женщина ушла от сожителя в феврале, устав от его пьянства. Она временно поселилась у своей тети в Верхнем Тагиле, надеясь, что там он ее не найдет. Однако мужчина приехал. Дверь ему не открыли, и гость влез в окно, выбив стекло. После этого накинул женщине на шею электропровод и пригрозил ей убийством. 8 марта он пришел снова и избил ее.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кировград, служба информации

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