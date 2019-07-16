Зарегистрирован первый кандидат на довыборы в заксобрание

Зарегистрирован первый кандидат на довыборах в заксобрание области по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 11.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, им стал бывший депутат ЕГД, бизнесмен Дмитрий Головин, которого выдвинула партия «Яблоко».

Напомним, кроме него, документы сдали депутат ЕГД от «Единой России» Владимир Смирнов, замдиректора по строительству ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин от КПРФ, вице-президент региональной федерации гребного слалома Владимир Лежнин от ЛДПР, гендиректор «АиФ-Урал» Дмитрий Бондарев от «справороссов» и два самовыдвиженца – Вадим Носков и Ольга Жигун. Выдвижение кандидатов на довыборы в заксобрание региона завершится 19 июля в 18 часов.

Екатеринбург, служба информации

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