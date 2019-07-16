Количество покусанных клещами свердловчан за неделю выросло на 1500

С начала сезона на территории Свердловской области клещи покусали 29466 человек, в том числе 5284 ребенка. За неделю количество пострадавших выросло на полторы тысячи, но санитарные врачи говорят, что показатель не отличается от среднемноголетнего.

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге нападению клещей подверглись 10112 человек с начала сезона, в том числе 1322 ребенка. Территории наибольшей активности клещей за последнюю неделю не поменялись: это Байкаловский, Слободо-Туринский, Пышминский районы, Асбест и Тугулым.

В больницы с начала сезона с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 248 человек (диагноз подтверждён у 38 человек, в том числе у 6 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 390 человек (подтверждён диагноз у 193 человек, в том числе у 35 детей).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

Зарегистрирован первый кандидат на довыборы в заксобрание. / Губернатор Куйвашев снова в зоне риска: регион сотрясают конфликты. / Влез в окно и душил проводом: свердловчанин осужден за преследование женщины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»