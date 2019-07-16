Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке улиц Стачек и Энтузиастов пострадал в ДТП 8-летний мальчик.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе городского УГИБДД, в 10-40 водитель «Вольво», ехавший по улице Стачек, не пропустил водителя «Лады Гранта», ехавшего по улице Энтузиастов. Отечественный автомобиль от удара отбросило на стоящую у обочины «Киа Спортейдж».

Пострадали два пассажира «Лады» – 8-летний мальчик и 41-летняя женщина. Мальчик доставлен в 9 ДГБ, у него сотрясение мозга и ушибы. Во время аварии он находился в детском автокресле. У женщины подозревают перелом ребер.

Всего за первое полугодие из-за нарушений ПДД водителями случилось 415 ДТП. Погиб 21 человек, 550 получили травмы.

Екатеринбург, служба информации

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