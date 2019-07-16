На нелегальную мусорную свалку в Березовском вызвали полицейских (ФОТО)

Сегодня утром на нелегальную свалку мусора в Березовском нагрянули полицейские – их вызвали общественники, которые зафиксировали очередные нарушения в работе полигона, закрытого по решению суда.

Как рассказал «Новому Дню» эко-активист, главред «Березовского рабочего» Сергей Стуков, к свалке он приехал вместе с представителями свердловского отделения ОНФ. «Мы приехали на место. Сели в машину и ждали. Буквально сразу приехал мусоровоз и проехал на территорию свалки. Никто его не встречал, не проверял. Мы вызвали полицию, наряд приехал примерно через полчаса», – сообщил Стуков.

Также на место прибыл управляющий компании, арендовавшей участок под свалку, ООО «Урал-Сот Плюс» Владимир Степанов. Он объяснил, что на полигоне установлены сортировочные вагоны, которые позволяют начать рекультивацию и минимизировать вред. По словам Стукова, на полигон привозят отходы 3, 4 и 5 классов опасности, что показал визуальный осмотр. Но, в основном, строительные отходы. В госреестр свалка не включена. «Полигон закрыт по суду, он не имеет права принимать отходы для захоронения. Он должен быть рекультивирован, но это решение пытается оспорить администрация Березовского городского округа, поскольку участок в аренде до 2052 года у предпринимателя», – добавил Стуков.

Эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Игорь Русинов рассказал агентству, что у предпринимателя есть лицензия на прием отходов и временное хранение. «Захоранивать и утилизировать их он не может. И это только пятый класс отходов. Например, бревна, которые он может распилить и дальше продать на вторичку. Проблема в том, что он в нарушение закона складирует отходы четвертого класса опасности, а также занимается нелицензированной сортировкой», – сказал собеседник агентства.

По его словам, активисты передадут всю информацию в Росприроднадзор, однако заниматься дальнейшей судьбой свалки, которая находится в черте города, должна администрация Березовского. «Полигон надо включать в нацпроект «Чистая страна». Нужна экспертиза, проект рекультивации, по-другому никак, муниципалитет явно своими средствами не сможет это сделать», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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