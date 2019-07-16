В УрФО до конца года будет создан научно-образовательный центр. Помогут атомщики и космос

В Уральском федеральном округе до конца года будет создан новый научно-образовательный центр. Напомним, по инициативе полпреда Николая Цуканова в апреле 2019 была создана межрегиональная рабочая группа по созданию научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука», руководителем которой стал председатель УрО РАН Валерий Чарушин. В эти дни у проекта появились первые партнеры: госкорпорация «Росатом» и АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» выразили готовность его поддержать.

Отметим, что на данный в НОЦ с рабочим названием «Передовые промышленные технологии» вошли проекты в области робототехники, сенсорики, переработки отходов, энергетики (в основном Свердловская область), ракетной техники (Челябинская область), новые материалы для медицины (совместный проект Свердловской и Курганской областей – разработка новых биосовместимых имплантов, партнер – Центр им.Илизарова). «В рамках своей деятельности участники НОЦ будут решать научные проблемы, что должно содействовать развитию субъектов Российской Федерации и способно принести существенный экономический эффект на горизонте 5 – 10 лет. Это задача, которую мы перед собой поставили, и ее решение стоит того, чтобы приложить к этому максимальные усилия» – отметил полпред Цуканов.

На ИННОПРОМ-2019 состоялось торжественное подписание губернаторами трех регионов соглашения о сотрудничестве – речь идет о Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Создание основных органов управления НОЦ и механизмов финансирования проектов планируется завершить в 2019 году. В 2020 году заявка по созданию НОЦ будет подана на конкурс Минобрнауки России, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уральского полпредства.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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