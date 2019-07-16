У Храма-на-Крови устроили городок для паломников: работает столовая, торговые ряды и туалеты (ФОТО)

В Екатеринбург прибывают паломники, желающие принять участие в традиционном крестном ходе памяти святых царственных страстотерпцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Царской, у Храма-на-крови, уже разбит палаточный городок, установлены передвижные туалеты и мусорные контейнеры. Поблизости есть и столовая.

Рядом – торговые ряды, здесь предлагают рюкзаки с надписью «Царские дни», значки, иконы, книги.

Напомним, крестный ход стартует в 02:30. В пресс-службе епархии говорят, что сколько человек будет в нем участвовать, неизвестно, но они готовы, что их будет около 60 тысяч. Традиционно из-за шествия паломников будут перекрывать улицы в Екатеринбурге и дороги в окрестностях города. Под ограничение попадают улицы Царская, Толмачева, проспект Ленина, Татищева, Токарей, Халтурина, Техническая, Решетская, а также улицы в поселке Шувакиш до выезда на дорогу на Среднеуральск. Движение будет ограничиваться сегментами – по мере прохождения крестного хода. «Убедительная просьба сохранять спокойствие до открытия сотрудниками ГИБДД движения», – попросили в екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, служба информации

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