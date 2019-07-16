Одна из двух пропавших на Уралмаше девочек сама вернулась домой

Одна из пропавших в Орджоникидзевском районе девочек Александра П. сегодня сама вернулась домой.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской полиции, девочка рассказала, что все это время провела со своими совершеннолетними друзьями, а также Светланой Сунгуровой, 2003 года рождения, которую тоже ищут семья и сотрудники полиции. Молодые люди гуляли по городу, а также ездили купаться на озеро Балтым. Где Светлана сейчас, ее приятельница не знает.

Напомним, 15-летняя Светлана Сунгурова в четверг, 11 июля, около 20.00 ушла из дома по адресу пр. Орджоникидзе, 19 и до сих пор не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы обратилась мама девочки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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