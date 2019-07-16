СКБ-банк ввел оплату по QR-коду через мобильное приложение

Пользователи СБК-банка смогут оплачивать услуги по QR-коду. Такая возможность появилась у всех, кто пользуется мобильным приложением.

Как рассказали в пресс-службе банка, таким образом можно будет оплатить коммунальные услуги, налоги и штрафы, образовательные услуги, например, детский сад – то есть любую услугу, по которой организация выдает чек с QR-кодом. Сделать это просто: в мобильном приложении «СКБ Онлайн» необходимо зайти в раздел «Платежи и переводы», выбрать пункт «Оплата по QR-коду» и навести камеру телефона на код, размещенный на квитанции. Все реквизиты загрузятся автоматически – достаточно будет только подтвердить оплату.

Это гораздо удобнее традиционных способов оплаты: не надо стоять в очереди с квитанцией или вспоминать пароль от личного кабинета для онлайн-оплаты, все данные загружаются автоматически, исключены ошибки в реквизитах. Кроме того, это полностью безопасно, так как не нужно вводить данные карты и cvv-код на сторонних сайтах.

Оплата по QR-коду доступна для пользователей мобильного приложения на платформе Android, в ближайшее время опция появится и в приложениях на системе iOS.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

Одна из двух пропавших на Уралмаше девочек сама вернулась домой. / У Храма-на-Крови устроили городок для паломников: работает столовая, торговые ряды и туалеты (ФОТО). / Итоги Иннопрома и будущее Универсиады: пресс-конференция губернатора Куйвашева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»