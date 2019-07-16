В Екатеринбурге деревья второй день подряд валятся на автомобили (ФОТО)

Уже второй день подряд из-за сильного ветра в Екатеринбурге деревья падают прямо на припаркованные автомобили.

Первый случай произошел вчера во дворе дома по адресу пер. Широкий, 4. Как рассказала РИА «Новый День» его жительница Татьяна, дерево практически раздавило машину ее соседки. «Машина восстановлению не подлежит, сейчас соседка будет продавать ее за копейки и покупать новую. Без машины ей нельзя, у нее работа связана с разъездами», – рассказала женщина. Возможной причиной Татьяна считает ненадлежащее исполнение УК «Чкаловская» своих обязанностей – деревья вовремя не кронируют, они слишком сильно разрастаются. Получить комментарий в УК не удалось, там не берут трубку.

Еще один инцидент с деревом произошел сегодня у дома 48 по улице Июльской. Читатели «Нового Дня» сфотографировали дерево, которое упало на автомобиль перед ними.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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