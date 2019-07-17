Строители временно закроют движение в районе перекрестка улиц Куйбышева – Луначарского

В Екатеринбурге с 23:00 пятницы, 19 июля, до 6 часов утра понедельника, 22 июля, будет закрыто движения трамваев, идущих по маршрутам №№ 4, 6, 14, 20, 25, 32 по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника» в обоих направлениях. То же касается автобуса, идущего по маршруту № 1, и автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, автотранспорт будет направлен по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской. В ЕТТУ уточнили, что трамваи 4, 6, 14, 25 маршрута будут объезжать закрытый участок по улицам Радищева и Московской, 20 и 32 маршруты в эти дни не будут ходить совсем.

Кроме того, с 23 часов следующей пятницы, 26 июля, до 06 часов 29 июля будет также закрыто движение трамваев №№ 10 и 21 по улицам Куйбышева и Луначарского от остановки «Дом художника» до конечной станции «ЦПКиО». Трамвай № 21 не будет ходить вообще, № 10 пойдет по маршруту «Ст. 7 Ключей – ул.Техническая – ул.Халтурина – Верх-Исетский бульвар – пр.Ленина – ул. Луначарского – ст.ЦПКиО». Движение автобуса маршрута № 1 и автотранспорта в этот же период будет закрыто.

Екатеринбург, служба информации

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