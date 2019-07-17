Депутаты, миллиардеры, пранкеры и обычный люд – крестным ходом в память о Николае II прошли 60 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня ночью прошел царский крестный ход – православные таким образом вспоминали царя Николая II и его семью, которые были расстреляны большевиками. Колонна двинулась от Храма-на-Крови около двух часов ночи, раньше запланированного времени. Улицы по ходу движения колонны перекрывали сотрудники ГИБДД, а колонна по пути следования только пополнялась.

ВИДЕО

Крестный ход сопровождали волонтеры и сотрудники полиции. Впрочем, без мелких правонарушений не обходилось – на Бебеля паломники за неимением на пути туалетов пользовались кустами, прятались под заборами и углами зданий. Зато в пункте назначения – у Ганиной Ямы – поставили достаточно кабинок, а уставшие после четырехчасового пути люди могли подкрепиться кашей и чаем.

Как сообщил журналистам наместник монастыря Леонтий, в крестном ходе приняли участие около 60 тысяч человек. Среди них были замечены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (его шеф Евгений Куйвашев, равно как и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ограничились участием в литургии).

Рядом с ним шел владелец телеканала «Царьград», православный миллиардер Константин Малофеев. Также от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы прошла супруга владельца РМК Татьяна Алтушкина. Крестный ход совершили и депутат гордумы Тимофей Жуков вместе со своим предшественником по «Городу без наркотиков» Дюшей Кабановым и пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым). Также 20-километровый путь преодолел бывший вице-президент ФГБН Евгений Маленкин.

Приехала и вдова племянника расстрелянного императора Ольга Куликовская-Романова. Также в этом году на Урал для участия в крестном ходе прилетел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, ранее возглавлявший екатеринбургскую епархию. Он шел на костылях – в конце мая он сломал ногу. Викентий и его сменщик митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравили верующих с памятной датой.

У стен монастыря не обошлось без конфликтов. У православных ЧОПовцев вышел спор с женщинами, которые несли икону с изображением Распутина. Охранники объясняли, что тот не канонизирован. «Распутин вас не спасет. Только Христос, он за вас на кресте пострадал», – объяснял он. Также охранники не хотели пускать на территорию Ганиной Ямы мужчину с детьми – вся семья была переодета под Романовых. Работники монастыря долг убеждали православных косплееров в их неправоте, но потом их все же позволили пройти.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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