Жительница Екатеринбурга отсудила 20 миллионов за поломку в автомобиле Tesla

Жительница Екатеринбурга отсудила у дилера Tesla 20 миллионов рублей – в ее автомобиле сбоили электронные ключи, а продавец предлагал за свой счет везти машину в Берлин.

Поставщик электрокара пытался оспорить решение в Свердловском суде – иск рассмотрели накануне. Как сообщили в пресс-службе суда, автомобиль марки Tesla Model X 100D был куплен Татьяной З. в декабре 2017 года у ООО «Москоу тесла клаб», автомобиль она получила в апреле 2018 года. А уже в августе того же года из строя вышел один электронный ключ, а в сентябре – второй. Они не реагировали на нажатия кнопок.

Владелица машины направила претензии продавцу о восстановлении работоспособности ключей. ООО «Moscow Tesla Club» предложил ей за свой счет привезти машину в Берлин для перепрошивки ключей. Причем доступ к автомобилю продавец восстановил – но весьма условно, управление шло через приложение, которое работало при наличии интернета. Переписка шла до ноября 2018 года, после чего продавец снова предложил везти за свой счет электрокар в Берлин. Вместо этого екатеринбурженка направила продавцу ООО «Moscow Tesla Club» уведомление об отказе от договора и возврате денежных средств.

В досудебном порядке проблема не решилась, после чего Татьяна подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Она требовала взыскать более 13 миллионов рублей за товар ненадлежащего качества, 60 тысяч рублей по уплате госпошлины и штраф. Ответчик показал суду результат онлайн-диагностики автомобиля, в которой было указано на наличие неисправности в ключах по вине потребителя. Но суд довод отверг, так как хозяйка автомобиля была лишена возможности присутствовать при проведении экспертизы, да и сама экспертиза была проведена после того, как она отказалась от договора, уже в ходе рассмотрения гражданского дела.

В первой инстанции иск был удовлетворен в полном объеме. С ответчика взыскана стоимость автомобиля – 13 130 571 рубль, штраф – 6 565 285 рублей и расходы по уплате госпошлины – 60 тысяч рублей. Moscow Tesla Club подали апелляцию. Но в облсуде решение оставили без изменений.

Екатеринбург, служба информации

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