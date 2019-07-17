В ЗАГСах Свердловской области восстанавливают систему после технического сбоя

Работа федеральной информационной системы ведения Единого государственного реестра ЗАГС в Свердловской области постепенно восстанавливается, но еще не заработала в полную силу.

Об этом сообщила корреспонденту РИА «Новый День» замначальника управления ЗАГС области Наталья Храмова. В то же время она уточнила, что сами специалисты ЗАГСов не принимали участия в устранении сбоя – оператором федеральной информационной системы является ФНС России. С понедельника, 15 июля, принимаются все возможные меры для устранения нестабильной работы. В первые два дня этой недели в свердловских загсах посетителям давали по большей части устные консультации, свидетельства о браке, рождении, смерти выдавались с перебоями.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на Минюст сообщило, что с 14.07.2019 по 15.07.2019 ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе. «В настоящее время ФНС России работает над его устранением. По сообщению ФНС России, в ближайшее время функционирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния будет восстановлено», – сообщил накануне Минюст. В самой ФНС сообщили, что обновление системы плановое, операторы предупреждены и могут работать в офлайн-режиме.

Екатеринбург, служба информации

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