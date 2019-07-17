Участники акций за сквер пожаловались на попытки взлома телеграма

Участники майских акций против строительства в сквере у драмтеатра храма святой Екатерины рассказали о том, что их аккаунты в телеграме пытались взломать. В частности, об этом рассказала активистка Полина Грейсман, также указав, что ломали и телеграм участницы движения «За скверы и парки Екатеринбурга» Анны Балтиной. «Попытки были напрасными, вся переписка осталась непрочитанной. Кому понадобилось пытаться взломать наши мессенджеры, мне не известно», – написала она.

По словам Грейсман, IP, с которого пытались войти в ее телеграм, – в Лиссабоне (Португалия), а IP, с которого «ломали» аккаунт Балтиной, – в Милане (Италия). Девушки сообщили, что сменили пароли и усложнили доступ к мессенджеру.

Напомним, ранее на попытки взлома аккаунтов в телеграме и почтовых ящиков жаловались уральские журналисты и целые коллективы редакций, освещавшие события в сквере у драмы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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